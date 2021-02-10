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"Нет ни единого доказательства". Нардеп Козак подтвердил, что его телеканалы закрыли после анонимного вброса

10.02.2021 / 17:08
Тарас Козак рассказал, что стало формальным поводом для закрытия его телеканалов.

Народный депутат Тарас Козак (ОПЗЖ) прокомментировал публикацию "Страны" о том, что формальным основанием закрыть телеканалы стал вброс на российских Телеграмм-каналах о якобы его угольном бизнесе на неподконтрольных территориях.

По его словам, заявления власти о том, что введение санкций произошло якобы "на основании антитеррористического расследования", являются ложью. Он также заявил, что информация об этом "расследовании" засекречена и вряд ли будет когда-либо обнародована, потому что у власти нет никаких доказательств тех обвинений, которые легли в основу решения о закрытии телеканалов.

"Я вам прямо говорю, что меня нет никаких отношений с "ДНР", "ЛНР". Мои компании никогда не торговали с "ДНР" и "ЛНР". Пусть докажут и покажут. Взяли какие-то писульки из интернета… Кто-то где-то что-то вбросил на анонимные Телеграмм-каналы и все. Вы все правильно написали. Я вообще никогда не думал, что можно так просто взять и ввести санкции для гражданина Украины. Никто меня не предупреждал, никто не вызывал. Я уже говорил, что прочитал о санкциях в интернете.

Мои адвокаты везде написали запросы, чтобы узнать, на каком основании введены эти санкции, какое расследование, какие в нем изложены факты, какие есть доказательства, но пока я ни одного ответа не получил. Мы будем действовать в правовом поле. Рано или поздно кто-то будет отвечать за эти незаконные решения. Не может такого быть, чтобы просто взяли и росчерком пера уничтожили три канала, не имея ни единого доказательства", - сказал "Стране" Козак.

Напомним, одной из главных новостей последней недели стало закрытие трех телеканалов, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.

телеканалы, Козак
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