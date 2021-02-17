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Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости

17.02.2021 / 09:01
Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости
Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 16 февраля, информирует Telegram Верховной Рады

Во втором чтении законопроект 2695 проголосовали 325 нардепов.

Как указывается в сообщении Верховной Рады, закон усиливает ответственность за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Законом восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет за второй.

За третий случай - конфискация авто.

Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф увеличен с 510 до 1700 грн, за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.

Также увеличен штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС )

За управление автомобилем лицом, лишенным такого права, штраф увеличен с 510 до 20400 грн, а за повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

Нововведения вступят в силу после подписания президентом и публикации закона.

Напомним, в июле 2020 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2695 об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Источник

штраф, ВР, вождение в пьяном виде
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