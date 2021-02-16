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Подозрение Шарию – это продолжение расправы над свободой слова в Украине

16.02.2021 / 21:11
Служба безопасности Украины объявила подозрение украинскому политику Анатолию Шарию.

Лидер партии, пользующейся заслуженной поддержкой и доверием украинцев, партии, представленной во многих местных советах, он стал жертвой политической травли, организованной украинской властью.

Причина таких действий, реализуемых, без сомнения, по заказу Президента Украины Владимира Зеленского, очевидна – месть за принципиальную и последовательную позицию Анатолия Шария, расправа с политическим конкурентом, уничтожение еще одного многомиллионного канала донесения информации, с помощью которого жители Украины и весь мир узнавали правду о преступлениях власти: чудовищном повышении тарифов, поддержке властью радикалов, попрании прав граждан в медицинской, языковой, социальной сферах.

Не вызывает сомнения тот факт, что это подозрение – очередной шаг в построении несамостоятельного, находящегося под внешним управлением полицейского государства, единственной целью которого является сохранение нынешнего положения дел, сохранение при власти Зеленского и его окружения, консервация внешнего управления, продолжение распродажи украинских активов и кабала для простых украинцев. Кабала настолько страшная и беспросветная, что власть больше не может мириться даже с минимальными проявлениями свободы слова в Украине.

Шарий, Зеленский
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