Епископ УПЦ рассказал, что делать, если жизнь кажется бессмысленной

Каждому человеку необходимо осознать необходимость единства с Богом и доверить Ему свою жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос о поиске смысла жизни.

«Читайте Священное Писание, вникайте в святоотеческую мысль по этому вопросу, ежедневно трудитесь над достижением своей цели, советуйтесь с духовником. И обязательно проверяйте себя в отношении плодов Святого Духа (Гал. 5:22), Который должен быть в вас, а наипаче добродетелей смирения и любви к Богу, к себе и ближним вокруг. Тогда „хождение в храм“, „Причастие“, „любимая работа“ и „хорошая семья“ будут не просто правильно осмыслены и восприняты вами, но и одухотворены Тем, ради Кого вы проживете всю свою земную жизнь, и с помощью Кого обретете жизнь Вечную. И помните о том, что мы не созданы для достижения маленьких и незначительных целей, хотя и этому есть место в повседневности, ибо наша главная цель - Сам Христос!», -подчеркнул епископ Феодосий.

Он отметил, что без Бога душа находится в непрерывном поиске и «испытывает голод», несмотря на обилие счастья вокруг, а ответы на все вопросы можно найти, доверившись Богу.

«Нужно вверить всю свою жизнь для достижения главной цели, уже не только с помощью разума, но и глазами веры, доверяя Богу даже тогда, когда нет положительного опыта того, во что верит душа. И не менее важно, опытно исполняя заповеди, с большим усилием, ежедневно добиваться этой цели, одновременно испрашивая у Бога Его помощи, потому что теснейшее соединение с Ним и есть цель вашей жизни», - сказал архиерей.