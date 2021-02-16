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Осужденному за нападение на Гандзюк вынесли еще один приговор

16.02.2021 / 17:59
Цюрюпинский райсуд Херсонской области вынес Сергею Торбину, осужденному за нападение на активистку Екатерину Гандзюк, приговор за участие в массовых беспорядках у Олешковского райсовета.

Об этом сообщают "Судебный репортер", ЕРДР, приговор Торбина от 9 февраля

В материалах говорится, что Торбин в начале мая 2018 года организовал беспорядки у здания Олешковского районного совета, чтобы не допустить выражения недоверия председателю совета, с которой он якобы поддерживал дружеские отношения.

4 мая к зданию совета привели не менее 50 молодых человек с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов.

Одним из них был Торбин, который избил человека резиновой дубинкой по голове и туловищу.

Инцидент продолжался около 5 минут, после чего пострадавшие жители, которые хотели присутствовать на сессии Олешковской совета, отступили.

27 января 2021 года Торбин заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Сообщается, что он согласился сотрудничать со следствием в раскрытии других фигурантов.

За участие в беспорядках, которые сопровождалась насилием, суд назначил ему 5 лет тюрьмы.

Напомним,  31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 обвиняемым после того, как они признали свою вину и пошли на сделку со следствием: координатор нападения Сергей Торбин получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, нападавший Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Источник

убийство, суд, Гандзюк
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