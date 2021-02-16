Генпрокуратура подозревает бывшего топ–менеджера "Нафтогаза" в 150-миллионных убытках государству

Об этом говорится в письме Офиса Генерального прокурора в адрес Министерства энергетики, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Следователи считают, что в период ноября 2018 - января 2019 годов должностные лица "Нафтогаза", действуя по предварительному сговору, разработали "преступную схему завладения имуществом" "Нафтогаза" путем реализации газа подконтрольным субъектам хозяйствования по заниженным ценам.

"В дальнейшем вырученный газ продавался по рыночным ценам, в результате чего были получены сверхприбыли, причинив НАК "Нафтогаз Украины" тяжкие последствия", – говорится в письме.

По версии Офиса ГПУ, целью этой операции было незаконное обогащение.

Прокуроры напоминают, что в связи с изменением схемы продажи газа с 1 октября 2018 года поставка и продажа газа промышленным и коммерческим предприятиям начала реализовываться через вновь созданную дочернюю "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Одной из таких частных компаний стало ООО "Эру Трейдинг", конечным бенефициарным владельцем которой до 9 февраля 2019 года был Фаворов Андрей Михайлович, который фактически с 26 ноября 2018 года работал в НАК "Нафтогаз Украины" в должности директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес", имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия главы правления "Укргазвыдобування", – говорится в письме.

Досудебным расследованием установлено, что Фаворов по предварительному сговору с руководством "Нафтогаза" на протяжении ноября 2018 - января 2019 годов организовал продажу 147 млн куб. м. природного газа по цепи поставки от "Нафтогаза" к "газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" и к "Эру Трейдинг" по заниженной цене около 8,4 тыс грн. за 1 тыс. куб.

"Указанный объем природного газа в течение ноября 2018 - января 2019 годов "Эру Трейдинг" реализовала "Укртрансгазу" по рыночной цене около 9,5 тыс грн за 1 тыс. куб. м", – отмечают следователи.

Предполагаемая сумма ущерба составляет 153,2 млн грн.

Андрей Фаворов заявил, что история с продажей газа "ЭРУ Трейдинг" много раз обсуждалась и проверялась, и никаких нарушений, по его словам, с его стороны найдено не было.

"Я подозревал о том, что это готовится, уже месяц назад. Сразу после прихода, по моему мнению, "чуда-юда" на пост, в его случае, "недоминистра", ходили слухи, что он "лютует" и будут "последствия".

Сама история с продажей газа ЭРУ Трейдинг много раз обсуждалась и проверялась. Сначала внутренним аудитом и службой безопасности НАКа, потом независимыми аудиторами из венского офиса KPMGb и Набсоветом НАКа. Никаких нарушений с моей стороны найдено не было", - отметил Фаворов.

"Для тех, для кого интересны детали, рекомендую почитать пост на моей странице в ФБ. Он был написан по "горячим следам" два года назад. Если коротко - в тот момент я еще даже не вступил в должность. Тогда там руководил так назову "ставленник", близкий господину Витренко, увольнение которого было мной инициировано в связи с возникновением необоснованного многомилионного долга, по моему мнению, имеющего признаки воровства.

Мне жаль, что личные эмоции господина Витренко ввели в заблуждение представителей Генпрокуратуры. Я точно знаю, что у этого дела нет никаких перспектив. Думаю, что это дешевый пиар-ход, по моему мнению, показывающий, что нечего предложить обществу, кроме старых обид и импотентной злобы", - добавил он.

Напоминаем: Андрей Фаворов оставил должность директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" 1 апреля 2020 года.

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