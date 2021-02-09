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Зеленский анонсировал "беспрецедентный" День Независимости и еженедельные форумы

09.02.2021 / 13:50
Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине к празднованию Дня Независимости.

Об этом сообщил Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы"

Прямая речь: "Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов.

В течение следующих месяцев кроме COVID-19 мы будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, про Крым и Донбасс, о коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации, инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, об социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправление и многих других очень важных вещах.

Тех вещах, которые являются опорами нашей независимости. В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее получения. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа поверьте будет для Украины беспрецедентным".

Напомним, 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что по случаю Дня Независимости министерство готовит сюрприз: "В Украину вернут кое-что, что находится за границей".

Источник

Зеленский, форумы
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