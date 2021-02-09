Дело Гандзюк: суд оставил Мангера и Левина под арестом

Об этом сообщает в Фейсбуке сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?».

«Апелляционный суд не видит оснований для отмены ареста Мангера и Левина... Поэтому адвокаты получили очередной отказ, а Мангер и Левин далее будут оставаться в Лукьяновском СИЗО», - говорится в сообщении.

Как подтвердил в разговоре с корреспондентом Укринформа один из адвокатов Мангера - Дмитрий Ильченко, ходатайство рассматривал Киевский апелляционный суд, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты.

Напомним, исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к убийству Гандзюк были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которая была внесена.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

16 июня сотрудники Службы безопасности доставили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в Печерский райсуд для избрания ему меры пресечения. Ранее в Офисе генпрокурора отмечали, что намерены ходатайствовать об избрании Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

20 августа Днепровский районный суд продлил до 18 октября 2020 года Мангеру и Левину меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

24 ноября защитники Мангера заявили, что будут ходатайствовать об изменении ему меры пресечения. 4 декабря обвиняемым по делу об убийстве херсонской активистки и служащей Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину Днепровский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.

29 января 2021 года суд оставил под стражей подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера до 28 марта.

8 февраля адвокаты Мангера сообщили, что подали ходатайство: они просят суд обязать прокурора предъявить их подзащитному подозрение в покушении на убийство 3 свидетелей для того, чтобы он получил процессуальные права подозреваемого и мог защищать себя.

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