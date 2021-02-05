Премьер анонсировал кадровые изменения на региональных таможнях

Об этом на общей встрече Европейской Бизнес Ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы планируем на таможне и в дальнейшем проводить реформы. Там идет сложный процесс трансформации. За прошлый год изменилось 4 руководителя. Сейчас новый руководитель таможни формирует руководство на уровне региональных таможен, думаю, что вскоре вы увидите первые кадровые изменения", - анонсировал Шмыгаль.

Напомним: президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства, на которой заявил, что "нужно ускорить реформирование Таможни".

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

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