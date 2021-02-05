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Премьер анонсировал кадровые изменения на региональных таможнях

05.02.2021 / 16:15
Новый глава Гостаможслужбы Павел Рябикин сейчас формирует руководство на уровне региональных таможен, вскоре там будут кадровые изменения.

Об этом на общей встрече Европейской Бизнес Ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы планируем на таможне и в дальнейшем проводить реформы. Там идет сложный процесс трансформации. За прошлый год изменилось 4 руководителя. Сейчас новый руководитель таможни формирует руководство на уровне региональных таможен, думаю, что вскоре вы увидите первые кадровые изменения", - анонсировал Шмыгаль.

Напомним: президент Владимир Зеленский провел совещание с главой Гостаможслужбы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства, на которой заявил, что "нужно ускорить реформирование Таможни".

18 ноября Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Источник

таможня, кадровые изменения
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