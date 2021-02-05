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В зоопарке на Черниговщине тигр загрыз мужчину

05.02.2021 / 16:46
В Менском зоопарке на Черниговщине тигр до смерти загрыз работника.

Эту трагическую новость  подтвердили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

"Да, в зоопарке животное загрызло человека. Сейчас мы ждем информации от коллег, которые работают в Мене", - сказала пресс-секретарь Юлия Ковтун.

Подробнее рассказало Общественное Чернигов, которому удалось связаться с директором зоопарка Зинаидой Максименко.

По ее словам, трагедия произошла 4 февраля около 15 часов, когда заведующий секцией диких животных зашел покормить хищника.

"Он не соблюдал правила безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас", - сказала Максименко.

По ее словам, погибшему было 47 лет, у него есть жена и взрослый сын.

Что будет с животным дальше - пока неизвестно.

По факту трагической гибели работника полиция открыла уголовное производство.

Как сообщила пресс-секретарь сектора коммуникации полиции Черниговской области Юлия Ковтун, Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 ​​Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

По словам пресс-секретаря, тигр прокусил шею сотруднику зоопарка, 1973 г.р., когда тот зашел в клетку покормить хищника. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Менский зоопарк - единственный в Украине, который расположен в райцентре (г. Мена). Он был создан в 1977 году и занимает площадь около 9 га. Коллекция животных и птиц насчитывает 150 видов и около 1000 особей. Ежегодно зоопарк принимает до 50 тыс. посетителей, половина которых - дети. Зоопарк относится к коммунальной собственности областного совета и финансируется из областного бюджета.

Последний раз до этого трагическое событие в зоопарке имело место в январе 2006 года. Тогда бурый медведь оторвал обе руки 14-летнему парню, который перелез через защитное ограждение и стал возле клетки, чтобы сфотографироваться.

Источник

тигр, Менский зоопарк
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