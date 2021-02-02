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Митрополит Антоний объяснил, как пустые разговоры могут отравить жизнь

02.02.2021 / 14:34
Митрополит Антоний объяснил, как пустые разговоры могут отравить жизнь
Источник: Центр информации УПЦ
Мы вредим себе пустословием, потому что теряем зря силы и время, приобретая привычку бесконтрольно болтать

Человек вредит себе, теряя силы и время на пустые разговоры, а привыкая так жить, трудно собрать внимание, воспитать бдительность и молиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ митрополит Антоний (Паканич). 

«Кажется, нет особой беды, если позволить себе пошутить, поболтать? Но беда, если мы будем говорить не думая. Мы вредим себе пустословием, потому что теряем зря силы и время, приобретая привычку бесконтрольно болтать. Потом трудно собрать внимание, воспитать бдительность, а значит – трудно молиться»,- отметил архиерей.

Он напомнил, что не случайно Господь соединил внимание и молитву, а кроме того, пустые разговоры мешают окружающим.

«Пустословие очень мешает окружающим. Если мы не хотим самих себя оградить от наплыва мыслей и слов лишних, то почему другие должны вдвойне уставать? Почему они должны напряжением пробиваться через муть никчемных разговоров, желая сохранить в душе мир и тишину? Зачем мы вынуждаем их терпеть то, что им вовсе не интересно и не нужно, говоря обо всем подряд, не считаясь со временем? Своего не жаль, так подумай о другом. Может, он за это время что-то подумал бы и почитал или просто охотно помолился», - посоветовал митрополит Антоний.

Он призвал помнить, что каждое наше слово остается в вечности.

«Запрещается говорить, запрещается пустословить. Беда в том, что мы часто себя растрачиваем по пустякам и другим мешаем.  Силы наши, и время, и жизнь ограничены. Когда-то мы это поймем, но только бы не слишком поздно. Поэтому так настойчиво надо себе напоминать, что каждое наше слово остается в вечности», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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