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Новое украинское правописание не отменят до нынешнего ВНО – Кабмин

02.02.2021 / 14:54
Глава министерства юстиции Денис Малюська уверяет, что новое украинское правописание, решение о котором Окружной административный суд Киева признал противоправным, будет действовать как минимум до конца нынешнего внешнего независимого оценивания.

Об этом написал Малюська в Facebook

Прямая речь Малюськи: "Это решение (суда - ред.) не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться в силе, то есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе.

Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться за ним к ВНО в этом году.

Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО, поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет.

 Он отметил, что министерство до сих пор не получило судебное решение ОАСК, поэтому не знает аргументации суда. Однако министр считает, что постановление хотят отменить из-за нарушения Кабмином в мае 2019 процедуры во время его принятия.

Малюська объясняет, что закон, который давал право правительству принимать решение, признали неконституционным.

Поэтому он считает, что даже при отмене нового украинского правописания, шансы на его возвращение остаются - его попытаются переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Справка: Новая редакция "Украинского правописания" ("Українського правопису") была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года – с тех пор ее рекомендуется применять в устной речи и на письме.

Согласно новациям, нормой стало говорить и писать "проєкт" и "траєкторія", однако "Афіни" могли использоваться на равных со словом "Атени", так же как "Марфа" и "Марта". Среди прочего, украинцам расширили возможности применения феминитивов, а также заставили писать без дефиса такие слова, как "експрезидент" и "віцепрем'єр".

Напомним, 28 января ОАСК отменил новую редакцию "Українського правопису".

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правописание, Малюська
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