СБУ проверяет возможные связи Нескоромного со спецслужбами РФ

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-центр СБУ.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», - сообщил глава СБУ.

Поводом для приготовления заказного убийства руководителя внутренней безопасности Службы Андрея Наумова является его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначать своих людей на должности в СБУ. И обнародованы записи разговоров фигурантов это четко подтверждают, сказал глава СБУ.

Также Баканов отметил, что Служба безопасности имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств - только в течение 2020 года таких дел было 12.

«Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковы», - подчеркнул глава СБУ.

В частности, резонансными были дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк или предупреждение убийства добровольца Адама Осмаева и задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал это преступление, напомнил он.

«Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы», - подчеркнул Баканов.

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статьи 348 Уголовного кодекса Украины.

СБУ обнародовала аудиозаписи, подтверждающие причастность экс-первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУ ВБ СБУ Наумова.

СБУ обнародовало доказательства, подтверждающие это. Задержанному по подозрению в подготовке убийства старшему консультанту Штаба АТЦ при СБУ Расюку в случае доказательства его вины грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненно. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долларов.

Спецоперация по задержанию была проведена 22 января. Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения подозреваемому - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Следователи Службы безопасности Украины объявили в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

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