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СБУ проверяет возможные связи Нескоромного со спецслужбами РФ

02.02.2021 / 15:16
Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова, со спецслужбами Российской Федерации.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-центр СБУ.

«Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора», - сообщил глава СБУ.

Поводом для приготовления заказного убийства руководителя внутренней безопасности Службы Андрея Наумова является его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначать своих людей на должности в СБУ. И обнародованы записи разговоров фигурантов это четко подтверждают, сказал глава СБУ.

Также Баканов отметил, что Служба безопасности имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств - только в течение 2020 года таких дел было 12.

«Раскрытие организации заказного убийства Андрея Наумова - ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни - одинаковы», - подчеркнул глава СБУ.

В частности, резонансными были дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк или предупреждение убийства добровольца Адама Осмаева и задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал это преступление, напомнил он.

«Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержание его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой - эффективной и действенной - спецслужбы», - подчеркнул Баканов.

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статьи 348 Уголовного кодекса Украины.

СБУ обнародовала аудиозаписи, подтверждающие причастность экс-первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУ ВБ СБУ Наумова.

СБУ обнародовало доказательства, подтверждающие это. Задержанному по подозрению в подготовке убийства старшему консультанту Штаба АТЦ при СБУ Расюку в случае доказательства его вины грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненно. Следователи СБУ установили, что имел место заговор нескольких человек. Ими был разработан план совершения преступления. Организатор подыскал исполнителя и предложил за убийство 50 тыс. долларов.

Спецоперация по задержанию была проведена 22 января. Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения подозреваемому - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Следователи Службы безопасности Украины объявили в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

Источник

СБУ, Нескоромный
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