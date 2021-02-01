"Форум" в оккупированном Донецке свидетельствует об обострении ситуации на Донбассе - Кравчук

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, не только в том плане, что прошел форум (" Русский Донбасс "- ред.) и провозглашены различные заявления, тезисы " матушка Россия, забери нас к себе " и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе. Те люди, которые представляют ОРДЛО на нашем заседании ТКГ, такого не говорят. Они говорят о том, что Украине нужно выполнять Минские договоренности, нужно выполнять Нормандские соглашения, а про себя они молчат. То есть они не говорят, что речь идет о каком-то российском государственном образовании, как было сказано в этом пропагандистском шоу ", - сказал Кравчук.

По его словам, нужно достичь ясности. "У нас встанет вопрос на следующем заседании: а кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра другое, мы уже привыкли к такой политике, а речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, участвующие в ТКГ, на таких же позициях, как их предводитель и пропагандисты из России, или нет? А если у них другое мнение - то чье? То есть для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности. А то, что такие заявления не способствуют улучшению работы, понятно", - сказал Кравчук.

Он также отметил, что в случае, если представители ОРДЛО подтвердят позиции, озвученные российскими пропагандистами на "форуме", он обратится к сопредседатели ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау для того, чтобы повестка дня была кардинально изменена.

Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел «Форум» сепаратистов «русский Донбасс», на котором приняли «доктрину» с соответствующим названием. «Доктриной» предусмотрено установление террористами «ДНР» и «ЛНР» контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

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