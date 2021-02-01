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Люди из окружения Зеленского рассказали о контактах с Джулиани и Трампом

01.02.2021 / 14:21
Соратники президента Владимира Зеленского в разговоре с американскими журналистами поделились воспоминаниями о контактах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, состоявшихся летом 2019 года.

 Тогда от Украины ожидали заявлений, которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Об этом идет речь в материале The Washington Post

В июле 2019 президент США Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой "Слуги народа" на парламентских выборах. Этот разговор стал ключевым в истории большого политического скандала, разразившегося в Соединенных Штатах - тогда Трамп якобы очень настойчиво рекомендовал Зеленскому начать расследование деятельности Данкана Хантера (сын Джо Байдена).

Перед этим, также в июле 2019 года, состоялся телефонный разговор между Джулиани и Андреем Ермаком, который ранее был одним из главных помощников Зеленского, а теперь является главой его администрации. Ермак сказал, что этот разговор был первым прямым контактом между Джулиани и администрацией Зеленского и до сих пор о нем говорили только в общих чертах.

Целью Джулиани, согласно сообщению, было то, чтобы Зеленский "подтолкнул" расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера, с целью найти в его действиях в Украине коррупционную составляющую.

Инсайдер в окружении Зеленского, который согласился говорить на условиях анонимности, заявил, что тон и действия Джулиани во время его контактов с высокопоставленными украинскими чиновниками были "агрессивными и угрожающими", однако украинцы, по его словам, отказались "играть в эту игру".

Игорь Новиков, работавший советником президента Украины, рассказал, что соратники Зеленского старались как можно дольше избегать контактов с Джулиани. Однако в конце июня (речь о 2019-м) они поняли, что ничего не смогут достичь с Трампом, а не поговорив сначала с Джулиани.

Новиков заявил, что беседа длилась более 40 минут, в течение которых Джулиани пояснил, что он хотел бы от украинской власти.

В списке желаний Джулиани, по словам Новикова, было объявление Зеленского о начале расследования по "Бурисме" и обвинения в том, что некоторые украинские чиновники сговорились для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

По словам Новикова, Джулиани посоветовал Зеленскому "быть осторожным" с окружающими его людьми, иначе он может оказаться "в беде".

После этого состоялся телефонный разговор между Зеленским и Трампом. Однако тон американцев изменился после этого звонка. Вероятно, Трамп не услышал от Зеленского "того, что хотел услышать".

Некоторые помощники Зеленского сейчас считают, что было ошибкой контактировать с Джулиани. Но отказ Украины от требований Джулиани и Трампа помог Украине не быть замешанной во внутренние дела США.

Источник в окружении Зеленского отмечает, что в случае, если бы Зеленский принял требования Трампа, то президентские выборы в США в 2020 году "были бы совсем другими".

Источник

Трамп, Зеленский, Джулиани
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