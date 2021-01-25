В Германии выступили за мораторий на "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток - 2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекту, а объявить мораторий ", - сказал он.

По словам Линднера, продолжение строительства газопровода должно быть тесно связано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине.

В связи с этим немецкий политик указал на возможность создания механизма безопасности.

"Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по" Северному потоку - 2 ". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", - пояснил лидер СвДП.

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекту протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" только усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.

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