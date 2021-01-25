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Подавление протестов в России: страны Балтии инициируют новые санкции ЕС

25.01.2021 / 14:54
Балтийские страны выступают за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов 23 января.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда".

"Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", - говорится в заявлении эстонского министра в Twitter.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Он напомнил, что в понедельник состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги Евросоюза.

Президент Литвы назвал подавление протестов в России возвращением к сталинизму.

Полиция РФ задержала 23 января более 3 тысяч человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения оппозиционера Навального.

Источник

санкции, РФ, страны Балтии
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