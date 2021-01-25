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Эксперты: говорить о большей опасности "британского" штамма COVID – слишком рано

25.01.2021 / 13:52
Британские эксперты заявили, что говорить о более высоком уровне смертности по причине «британского» штамма коронавируса в настоящее время преждевременно.

Об этом сообщает агентство DPA.

До сих пор совершенно непонятно, связан ли новый штамм с более высоким уровнем смертности, заявила Ивонн Дойл, медицинский директор службы здравоохранения Англии.

«Есть некоторые доказательства, но это предварительные доказательства. Это небольшое количество случаев, еще слишком рано утверждать, что это произойдет», - сказала Дойл.

Член британской группы экспертов SAGE Майк Тилдесли согласился с тем, что еще слишком рано говорить о повышенной смертности в результате нового штамма.

«Я бы хотел подождать еще неделю или две, еще немного понаблюдать, прежде чем мы сделаем действительно убедительные выводы по этому поводу», - сказал он.

По словам Тилдесли, число смертей немного возросло с 10 до 13 на 1000 пациентов, но он предупредил, что заключение было основано «на относительно небольшом количестве данных».

Как сообщалось, предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Ранее исследования уже показали, что новый штамм распространяется легче, чем другие виды коронавируса.

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании в сентябре 2020 года, зафиксирован уже в 25 странах Европы.

Он начал активно распространяться в конце ноября - начале декабря. Из-за этого многие страны начали закрывать границы с Великобританией, а в самой этой стране усилили карантинные ограничения.

Источник

коронавирус, Великобритания
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