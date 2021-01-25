Войти | Зарегистрироваться
14:05

понедельник,
25 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Более 71 миллиона человек в мире выздоровели от COVID-19

25.01.2021 / 12:50
По состоянию на утро 24 января в мире с начала пандемии подтверждено в целом 99 338 137 случаев коронавируса. Пандемия уже унесла жизни 2 130 626 человек. Смогли побороть недуг 71 396 886 больных.

Об этом сообщает Worldometer.

В тройке лидеров по количеству больных - США (25 566 789), Индия (10 655 435) Бразилия (8 816 254) и РФ (3 698 273).

Украина занимает 17-ю строчку в общей статистике заболеваемости.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 января
23 января
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.