Более 71 миллиона человек в мире выздоровели от COVID-19

По состоянию на утро 24 января в мире с начала пандемии подтверждено в целом 99 338 137 случаев коронавируса. Пандемия уже унесла жизни 2 130 626 человек. Смогли побороть недуг 71 396 886 больных.

Об этом сообщает Worldometer. В тройке лидеров по количеству больных - США (25 566 789), Индия (10 655 435) Бразилия (8 816 254) и РФ (3 698 273). Украина занимает 17-ю строчку в общей статистике заболеваемости. Источник