В истории с освобождением граждан Украины из ОРДЛО Медведчук переиграл власть, несмотря на «мелкие пакости», – Джангиров

Об этом написал в Facebook политический публицист Дмитрий Джангиров.

Джангиров развенчал заявление Леонида Кравчука, который выступал против освобождения украинцев, напомнив, что Виктор Медведчук уже освобождал удерживаемых лиц в формате односторонней передачи.

«Запуск тезисов о «зраде» через Кравчука & Co – мол, организация освобождения украинцев «частным лицом» (хотя депутата ВР и лидера главной оппозиционной партии странно называть «частным лицом»!) что-то там подрывает и чему-то там не соответствует – явно провалился. Во-первых, потому что для нормальных людей первично возвращение людей (да еще и женщин) домой, а субъект возвращения – вторичен. Во-вторых, потому как Виктор МЕДВЕДЧУК и ранее неоднократно ЛИЧНО договаривался о передаче пленных / удерживаемых лиц с представителями ОРДЛО», – подчеркнул публицист.

Джангиров назвал попытки Госавиаслужбы не разрешить самолету Виктора Медведчука совершать полеты «мелкими пакостями».

«Далее, как водится, наступила стадия мелких пакостей. Как стало известно, Госавиаслужба получила распоряжение не выпускать любой самолет, на котором летит МЕДВЕДЧУК из Украины. «Хоботов, это мелко!» – в очередной раз повторю вслед за классиком, и добавлю: а по отношению к освобождаемым лицам еще и подло, ведь очевидно, что эти меры направлены на то, чтобы не позволить забрать этих людей», – отметил публицист.

Но Виктор Медведчук, по словам Джангирова, гораздо лучше знает специфику освобождения людей, поэтому легко переиграл своих оппонентов с Банковой.

«Однако, на Банковой, очевидно, плохо представляют себе логистику процесса, потому что МЕДВЕДЧУК легко переиграл все эти хаотичные телодвижения в стиле «не пущать и запретить», предложив встретить освобожденных на КППВ на линии разграничения. Тем более такие прецеденты уже были – например, 6 апреля 2015 года власти непризнанных республик передали украинской стороне 16 пленных бойцов ВСУ через одно из КППВ на Донбассе. Здесь ОП вместе с Зеленским подвело, что называется, незнание матчасти», – пошутил публицист.

При этом Джангиров добавил, что омбудсмен Людмила Денисова сознательно работала на срыв освобождения граждан Украины по заказу власти.

«Ну, и третья стадия – попытаться возглавить неприятный для себя процесс, как, например, это сделал Петр ПОРОШЕНКО в упомянутом выше случае, лично информационно сопровождая события… уже после перехода вернувшихся из плена бойцов на подконтрольную территорию», – акцентировал автор.

«Вот и накануне обмудс(ву)мен Людмила ДЕНИСОВА дала странный брифинг, на котором, будучи АБСОЛЮТНО не посвященной в ситуацию, сделала «вброс», назвав неверное количество людей и описав фальшивый «самолетный» маршрут их прибытия на Украину. Все сказанное – мимо кассы…» – пояснил публицист.

Джангиров констатировал, что от власти во главе с Зеленским требуется всего лишь разрешить людям, об освобождении которых договорился Медведчук, перейти через КППВ «Майорское» на Донбассе.

«На самом же деле, на сегодня (в буквальном смысле – «на сегодня»!) речь идет о передаче 4-х женщин (первых из списка на освобождение) через КПВВ «Майорское». О чем Виктор МЕДВЕДЧУК поставил в известность главу СБУ Ивана БАКАНОВА в своем письме, в котором просит выдать ему и освобождаемым женщинам необходимые пропускные документы», – уточнил публицист.

«Так что вопрос возвращения теперь находится целиком в руках главы СБУ de jure, но, как мы понимаем – лично Президента ЗЕ de facto», – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.