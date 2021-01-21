Ирландское СМИ: Киев изо всех сил пытается получить западную вакцину, только чтобы не дать Медведчуку начать производство российского препарата

Поэтому Киев поспешил призвать на помощь Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, попросив продвинуть Украину немного вперед в очереди на получение вакцины от COVID-19. Что, по мнению руководства Украины, поможет избавиться от нападок председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Виктора Медведчука и других сторонников российского препарата.

Об этом говорится в статье ведущей ирландской газеты The Irish Times.

«Киев обращается за помощью к западным союзникам, чтобы обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса, поскольку оппозиционные политики в Украине настаивают на том, чтобы вакцина закупалась у России», – пишет издание.

Автор статьи уточняет, что пока Украина изо всех сил пытается получить вакцину от западных производителей, лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук призывает начать производство российской вакцины «Спутник V».

«Кремль заявил “Спутник V” как первую в мире зарегистрированную вакцину против коронавируса в августе прошлого года, когда российские регулирующие органы одобрили ее еще до начала испытаний третьей фазы, а разработчики говорят, что она более чем на 90 процентов эффективна и значительно дешевле, чем у американских конкурентов», – отмечает ирландская газета.

По мнению издания, основная причина нежелания украинской власти принимать помощь от России – подозрения, что Кремль хочет использовать эту проблему для дискредитации Киева. В частности, это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «пропагандистские возможности “Спутник V” намного превосходят его реальные возможности и эффективность».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.