Войти | Зарегистрироваться
21:25

четверг,
21 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рledgetimes: Медведчук заявил о рекордном росте задолженности украинцев за услуги ЖКХ из-за нереальных тарифов

21.01.2021 / 20:25
Задолженность украинцев за коммунальные услуги на сегодня составляет почти два с половиной миллиарда долларов. И продолжает расти, так как после рекордного повышения тарифов в начале этого года людям совершенно нечем оплачивать услуги ЖКХ. После прокатившейся по стране волны тарифных майданов правительство якобы решило пойти на уступки людям и заявило о временном снижении цены на газ.

В свою очередь председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук назвал это «циничной и лживой манипуляцией». Об этом пишет популярный индийский информационный портал Рledgetimes.

Издание сообщает, что по информации Медведчука долг граждан Украины за коммуналку достиг 66,1 миллиарда гривен.

«Невысокие тарифы в Украине – это когда уровень оплаты коммунальных услуг только в ноябре 2020 года (начало отопительного сезона) обвалился, а задолженность выросла на 10 млрд грн», – процитировал Медведчука сайт.

Также в материале говорится о том, что ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду в Украине сняли еще в конце прошлого года. Однако уже тогда долги украинцев за ЖКХ достигали рекордного уровня.

Интернет-ресурс подчеркивает, что Медведчук считает заявленное украинской властью якобы снижение цены на голубое топливо манипулятивным.

«Оппозиционный политик утверждает, что к временным уступкам правительства по снижению цены на газ, не стоит относиться серьезно», – пишет Рledgetimes.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что декларируя временные уступки в вопросе продажи украинского газа, «слуги олигархов» не намерены пересматривать выросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращать льготный тариф на поставки электроэнергии, действовавший до повышения.

тарифы, Медведчук, цена на газ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.