В Остроге верующие УПЦ отпраздновали 500-летие основания кафедрального собора

В Остроге отметили 500-летие Богоявленского собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, праздничную литургию по случаю юбилея Богоявленского собора в Остроге возглавил викарий Ровенской епархии УПЦ епископ Дубенский Пимен (Воят).

На праздничном богослужении присутствовал митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук).

По историческим данным, собор на Замковой горе в Остроге в начале XVI века заложил рядом с родовым замком князь Константин Острожский, известный как ярый защитник православной веры. Датой возведения собора считается 1521 год.