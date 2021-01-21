В УПЦ назвали претензии Варфоломея на власть во Вселенской Церкви ничем не обоснованными

Патриарх Варфоломей ошибочно воспринимает свой титул, как претензию на власть во всем Православии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Наша многомиллионная паства и мы, архиереи Украинской Православной Церкви, вправе спросить: какое же основание имеют эти претензии? В 2014 году епископат нашей Церкви на Архиерейском Соборе избрал нашего Предстоятеля – Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Именно поэтому он для наших архиереев, духовенства и мирян – Господин и Отец. Это просто и очевидно. Тогда вполне закономерно поинтересоваться, почему Патриарх, избранный несколькими архиереями другой Церкви на территории Турции (правительство которой, к слову, называет его не иначе как «стамбульский фанарский греческий Патриарх»), должен быть нашим Господином и Отцом?», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что Патриарх Варфоломей позволяет себе вмешиваться в дела тех Церквей, которые не избирали его Предстоятелем, пользуясь титулом ушедшей византийской эпохи.

«Украинская Православная Церковь – это не фикция, а люди. Миллионы людей, которые привыкли к гонениям, которых трудно испугать заморскими угрозами, которые продолжают хранить верность своему Священноначалию без оглядки на тех, кто любит «председания… и приветствия» (Лк. 11:43) и претендует на то, на что не имеет права. И с мнением церковного народа придется считаться», - подчеркнул митрополит Антоний.