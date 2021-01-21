В Харьковском горсовете экс-главу обладминистрации Кучера заменит предприниматель, баллотировавшийся в Раду от Партии Шария

Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте Харьковского городского совета.

Бутенко стал депутатом вместо экс-главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, который досрочно прекратил свои депутатские полномочия в связи с назначением на должность главы Государственной регуляторной службы Украины. Эта должность относится к категории "А" и не допускает совмещения со статусом депутата.

"Согласно... закону Украины "О статусе депутатов местных советов" полномочия депутата местного совета прекращаются досрочно в случае избрания или назначения его на должность, занятие которой согласно Конституции Украины в законом несовместимо с выполнением депутатских полномочий, что подтверждается официальными документами", - отмечается в постановлении гортеризбиркома.

Дмитрий Бутенко, 1986 г.р., в 2019 году баллотировался в Верховную раду по спискам Партии Шария под номером 9, также будучи беспартийным. По данным ЦИК, на парламентскую избирательную кампанию он пожертвовал 140 тыс.грн.

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