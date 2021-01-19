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В праздник Богоявления Предстоятель УПЦ рассказал о великой силе святой воды

19.01.2021 / 16:55
В праздник Богоявления Предстоятель УПЦ рассказал о великой силе святой воды
Источник: Центр информации УПЦ
По словам Предстоятеля УПЦ, в день Крещения вода имеет особую силу и несет в себе божественную благодать

В день Крещения Господня, который православные верующие отмечают 19 января, Господь показал всем людям пример как войти в жизнь вечную.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий во время торжественного освящения вод Днепра возле Свято-Покровского собора столицы на Оболони, сообщает Центр информации УПЦ.

«Землю Господь освятил, когда ходил по ней Своими Божественными стопами. Воздух Господь освятил, когда Он дышал воздухом, а воду Господь освятил, когда вошел в воды Иордана. Господь крестился еще и потому, чтобы дать нам пример, что и мы должны, как Господь заповедал апостолам, быть крестными во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь дал нам пример: для того, чтобы войти в жизнь вечную, человек должен креститься во имя святой Живоначальной Троицы», - сказал митрополит Онуфрий.
По словам Предстоятеля УПЦ, в день Крещения вода имеет особую силу и несет в себе божественную благодать.

«Сегодня мы освятили воду в воспоминание священного события и эта вода имеет большую силу. Она имеет на себе очень большую божественную благодать, которая помогает человеку достойно проводить свою земную жизнь. Помогает человеку победить грех, помогает совершенствоваться в своих христианских добродетелях. Пусть Господь благословит всех нас и каждый возьмет эту воду в свой дом и окропит ею свое жилище и все, что он имеет, так как Святым Духом всякое творение Божие живится. Пусть Господь благословит нас, нашу украинскую землю, наш украинский народ и даст нам ту силу, которая поможет победить все трудности, сложности, которые сегодня волнуют не только Украину, но и весь мир. Пусть Господь благословит всех нас. С праздником Крещения Господня!», - поздравил митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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