В Украине средняя стоимость лечения COVID-пациента - 45 тысяч

Об этом в Фейсбуке сообщила Национальная служба здоровья.

"В течение апреля-декабря 2020 года были госпитализированы 253 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года, составила 19,6%", - сообщили в НСЗУ.

В Нацслужбе здоровья также проинформировали, в 2020 году медицинские учреждения и центры экстренной медпомощи за оказание помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него получили более 19 млрд грн.

За лечение госпитализированных пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья Украины выплатила 11,4 млрд грн. Это составляет почти 45 тысяч грн в среднем на одного пациента.

Также, по данным НСЗУ, в течение 2020 года возросло количество больниц, которые входят в перечень определенных для госпитализации. В мае таких больниц было 240, в сентябре - 343, в ноябре - 458. В настоящее время договор с НСЗУ на стационарное лечение пациентов с COVID-19 имеют 507 медицинских учреждений.

В НСЗУ напомнили, что согласно Программе медицинских гарантий пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно следующие услуги:

первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь. Пациенты с подозрением на коронавирусную болезнь могут пройти тестирование у своего семейного врача. А также получить консультации по лечению легкой формы заболевания COVID-19, которая лечится в домашних условиях под наблюдением семейного врача.

Экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния. В частности, когда у человека наблюдаются затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38 °C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния. Приехав на вызов, медики скорой оценивают состояние пациента. Если есть необходимость, транспортируют в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, ему окажут необходимую медицинскую помощь на месте и рекомендации по самоизоляции.

Стационарную медицинскую помощь. В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19 входит: тестирование на COVID-19; лабораторное и инструментальное исследование; медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и тому подобное. Все препараты, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19, включены в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений. Остаток лекарств для борьбы с COVID, имеющиеся в больницах и аптеках, доступен для просмотра на сайте НСЗУ.

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