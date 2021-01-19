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Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони

19.01.2021 / 18:03
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра на Оболони
Источник: Центр информации УПЦ
После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления и окропил присутствующих святой водой

В день Крещения Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

 Как сообщает Центр информации УПЦ, вместе с Митрополитом Онуфрием молились управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), представители епископата, духовенство Киева, тысячи верующих киевлян и гостей города.

 Предстоятель УПЦ трижды погрузил крест в воды Днепра, совершая чин Великого освящения вод, после чего он выпил святую агиасму (вода, освященная в день праздника Богоявления) прямо из реки и умылся крещенской водой. Его примеру последовали митрополит Антоний и епископы УПЦ.

 После молебна Митрополит Онуфрий поздравил всех православных с праздником Богоявления и окропил присутствующих святой водой.

 «Сегодня мы освятили воду в воспоминание священного события, и эта вода имеет большую силу. Она имеет большую божественную благодать, которая помогает человеку достойно проводить свою земную жизнь. Помогает победить грех, совершенствоваться в христианских добродетелях. Пусть Господь благословит всех нас и каждый возьмет эту воду в свой дом и окропит ею свое жилище и все, что имеет, так как Святым Духом всякое творение Божие живится. Пусть Господь благословит нас, нашу украинскую землю, наш украинский народ и даст нам ту силу, которая поможет победить все трудности, сложности, которые сегодня волнуют не только Украину, но и весь мир. Пусть Господь благословит всех нас. С праздником Крещения Господня!», - поздравил митрополит Онуфрий.

 После освящения вод Днепра блаженнейший благословил желающих окунуться.

 Ранее, сегодня утром, предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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