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Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января

15.01.2021 / 13:50
Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении строгого карантина после 25 января.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "МОЗ пока не будет настаивать на продолжении строгого карантина после 25 января".

По словам Ляшко, Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и в дальнейшем перейти на адаптивный карантин, который будет применяться там, где будут локальные вспышки СOVID-19.

В то же время он подчеркнул, что "есть определенные переменные, которые нельзя предусмотреть" и учесть в прогнозах.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
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