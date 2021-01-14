Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

Об этом свидетельствует комментарий пресс-службы Верховного суда "Украинской правде"

Иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично.

В частности, Кассационный админсуд ВС признал противоправным и отменил указ президента от 2019 №143/2019 "Об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины".

В пресс-службе добавили, что в удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано.

Возглавляла коллегию судей Кассационного админсуда судья Ирина Васильева.

Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции, то есть через 30 дней.

Летом суд оставлял без рассмотрения иск Семочко, но тот обжаловал решение и суд обязали рассмотреть дело.

Напомним: 23 мая 2019 года Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. Петр Порошенко освободил Семочко 12 апреля.

В 2019 году Верховный суд завернул иск Семочко о незаконном увольнении президентом, потому что тот не уложился в определенный законом срок.

В июне 2020 года Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко об увольнении с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Журналисты обнародовали информацию, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".

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