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Предложение Медведчука производить вакцину в Украине уменьшит зависимость страны от внешнего влияния, - Кутуев

14.01.2021 / 17:01
Запад не спешит помогать Украине, 1,9 миллиона доз китайской вакцины не решают проблему, поэтому все украинские политики должны забыть разногласия и объединиться вокруг решения задачи по защите украинцев от коронавируса.

Об этом в своей колонке для издания "Капитал" - официального партнера The Financial Times - написал доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.

Кутуев подчеркнул, что США, Россия и другие развитые страны, разработавшие свои вакцины от коронавируса, в первую очередь прививают своих граждан, а бедные страны, включая Украину, получат препарат по остаточному принципу.

"Украина же волею своей власти оказалась в некой серой зоне. Запад не спешит нам помогать (американский президент Трамп недавно издал указ, запрещающий экспорт вакцины, разработанной фирмой Pfizer до того, как будут удовлетворены внутренние потребности США). Да и западные вакцины — не панацея. Не далее как 13 января ассоциация иммунологов Австралии и Новой Зеландии призвали федеральное правительство Австралии приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, потому что ее эффективность на уровне 62,1 % процента недостаточна для выработки коллективного иммунитета", - отметил эксперт.

"Что касается китайской вакцины Sinovac, то партия в 1,9 миллиона доз при норме "один человек — две прививки" для Украины проблему вообще не решает. Да и власть во главе с Зеленским, согласившись на покупку китайской вакцины, которая точно так же не прошла третью стадию испытаний, как и "Спутник V", собственноручно сняла все претензии к препарату производства РФ", - сделал вывод доктор социологических наук.

В такой ситуации, уверен Павел Кутуев, все политики должны объединиться вокруг решения одной главной задачи, а именно — защиты здоровья и спасения жизней своих сограждан.

"Именно таким путём пошел В. Медведчук, вначале договорившись с руководством РФ о поставках вакцины "Спутник V", а также решив на уровне российского президента Владимира Путина вопрос о передаче технологии, чтобы начать производство препарата на украинском заводе. Речь идет о харьковской фармацевтической фирме "Биолек", - подчеркнул доктор социологических наук.

Кутуев уверен, что ради спасения украинцев власть должна использовать возможность, которую предоставил Виктор Медведчук.

"В случае же с вакциной от коронавируса украинское государство могло бы и должно было бы проявить решимость.  Проявить решимость — как обеспечить быстрый доступ украинцев к вакцинации, так и использовать возможность, предоставленную Медведчуком, чтобы наладить производство на украинских заводах. Тем самым были бы достигнуты и цели гуманистические, и экономические. Кроме того, очевидно, что степень зависимости Украины от внешних игроков удалось бы уменьшить", - спрогнозировал доктор социологических наук.

"А преимущественно сырьевая — а потому ведущая к развитию недоразвития экономика Украины — получила бы импульс для устойчивого и полноценного развития. Но для таких действий необходимо желание идти против течения и заявлять о себе как об активном субъекте, а не простой игрушке в руках глобальных игроков. Увы, нынешнее руководство Украины такой твердости и воли к действию не демонстрирует", - заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.

вакцина, Медведчук, Кутуев
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