В ДТП с автобусом в России погибли двое украинцев - МИД

Об этом сообщил 13 января спикер МИД Олег Николенко со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

«В результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина), еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь», - отметил Николенко.

Он добавил, что всего в транспортном средстве, следовавшем из Москвы во временно оккупированный Донецк, находились 18 человек, из них 15 - граждане Украины.

Николенко отметил, что сейчас идет установление обстоятельств ДТП.

Украинское консульство проинформировало родственников погибших и пострадавших украинцев, с остальными гражданами установлена ​​связь. «Просьб об оказании консульской помощи они не выражали», - сообщил представитель МИД.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся. В результате два человека погибли, трое пострадали. Автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было. По уточненным данным, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.

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