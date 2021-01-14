Войти | Зарегистрироваться
19:33

четверг,
14 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре верующие отпраздновали день Обрезания Господнего

14.01.2021 / 17:51
В Киево-Печерской лавре верующие отпраздновали день Обрезания Господнего
Источник: Центр информации УПЦ
После литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил новогодний молебен

Сегодня в праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого и Новолетие, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, после чтения Святого Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о жизни святителя Василия Великого, который мужественно защищал Православную веру.

«Пусть Господь по молитвам святителя Василия поможет нам жить так, чтобы мы отсекали свои плотские похоти, страсти, пороки, которые мешают человеку видеть Бога, соединиться с Богом и жить в мире по заповедям Божиим», – пожелал Предстоятель.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о больных и врачах.

После литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил новогодний молебен. После отпуста Предстоятель поздравил паству с Новолетием, праздником Обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого.

Архипастырь пожелал верующим, чтобы в новом году их жизнь была мирной, наполненной добрыми делами и молитвами.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.