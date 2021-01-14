С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 6,3% населения

Согласно сообщению, за неделю с 4 по 10 января в Украине заболели 89,133 тыс. человек. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения, что на 51,4% ниже эпидпорога, рассчитанного для Украины.

С начала эпидсезона госпитализированы 36,696 тыс. человек, 40,2% из которых – дети.

С начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 180,376 тыс. человек, из них 2,895 тыс. человек за минувшую неделю.

Источник