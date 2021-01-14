Землянский: Медведчук с присущим ему прагматизмом единственный, кто может вывести страну из экономического кризиса

Потеряв такую весомую статью дохода, власть решила залезть в карман к простым украинцам и начала повышать тарифы на коммунальные услуги, чтобы хоть как-то удовлетворить свои непомерные аппетиты.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

Он уточнил, что на сегодня крупнейшим торговым партнером Украины является далеко не Евросоюз, а Китай, который также не может восполнить финансовые потери, связанные с уходом российского рынка.

«11 миллиардов долларов был товарооборот за 10 месяцев или за 11, боюсь ошибиться, но на первом месте был Китай. Буквально перед эфиром читал пост одного очень уважаемого топ-менеджера, так он говорит, что любой бизнес должен в первую очередь ориентироваться на экспорт. И я его в этом абсолютно поддерживаю», – отметил аналитик.

По словам эксперта, власть всегда жила с «дивидендов» от местного бизнеса и от экспортных потоков. Но, так как и те и другие значительно сократились, воровать стало просто неоткуда.

«Выстраивание модели государственной политики базировалось на чем? Ну если при Януковиче – это постричь любой бизнес, который шевелится на территории Украины, плюс экспортные потоки. И так себя власть нехило чувствовала. В 2014 году эта история закончилась. Потому что 20 млрд долларов, которые приходили из Российской Федерации в качестве доходов от экспорта, сдулись, и все. История закончилась, воровать стало не с чего. Вот почему начали расти тарифы. Потому что воровать стали из карманов простых украинцев. К чему это привело, мы сегодня уже видим», – подчеркнул Землянский.

Эксперт уверен, что только прагматический подход к ситуации, который присущ Виктору Медведчуку и его политсиле, может вытащить Украину из экономической пропасти.

«Если говорить в политическом контексте, то ОПЗЖ – прагматики. Медведчук – прагматик. А по-другому страну из этого (кризиса. – Ред.) не вывести. Мы прекрасно понимаем, что этот прагматизм должен лечь на определённую почву и, к сожалению, эта почва не вызреет, пока власть ее окончательно не добьет – не доведет украинцев до точки сборки. Но у этой власти очень хорошо получается, они хорошо справляются со своей ролью…» – подытожил Валентин Землянский.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что по данным Государственной таможенной службы, только за 2020 год экспорт товаров Украины сократился на 10,24%.

«Учитывая дискриминационные условия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, отрицательное сальдо торгового баланса в 2020-м составило $5,09 млрд. За этими сухими цифрами стоят катастрофические для Украины результаты подписания ЗСТ с ЕС: экономический крах, деиндустриализация страны и уничтожение высокотехнологичных секторов промышленности (наукоемных производств), многомиллионная трудовая миграция», – резюмировал Виктор Медведчук.