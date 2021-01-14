В УПЦ могут канонизировать расстрелянных монахов из монастыря на Винничине

На Винничине в Тышковском Успенском мужском монастыре начнут собирать материалы для канонизации братии обители, расстрелянной безбожниками в ХХ веке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», исследовательскую работу благословил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

«Митрополит Ионафан благословил наместнику монастыря, архимандриту Амфилохию, озаботиться собиранием материалов и подготовкой документов в Священный Синод УПЦ на предмет канонизации местночтимого старца, архимандрита Амфилохия (†1918), на могиле которого в храме обители происходили исцеления, а также 16-ти человек братии обители, расстрелянной большевиками в 1918 году за исповедание православной веры и за верность канонической Церкви, останки которых покоятся на местном кладбище», — сообщила пресс-служба Тульчинской епархии.

Кроме того, в монастыре начали совершать регулярные панихиды (заупокойные богослужения) об упокоении душ местночтимой братии.

Тышковский Успенский мужской монастырь (ранее Грановский) был основан в XVII веке на Подолье неподалёку от с. Гранов (Гайсинский район Винницкой области). К началу ХХ века в нём было 3 храма, 16 жилых и хозяйственных строений, при обители действовали церковно-приходская школа и сиротский дом. После революции 1917 года обитель была разорена, в 1925 году закрыта. После Великой Отечественной войны в монастыре поселяются монахи и возрождается богослужебная жизнь. В 1965–67 гг. обитель была практически уничтожена. Единственный уцелевший храм — в честь Успения Пресвятой Богородицы — был спасён благодаря его уникальным внешним росписям. В 1980-х в нём возобновились богослужения. С 2008 года началось возрождение обители.