В УПЦ могут канонизировать расстрелянных монахов из монастыря на Винничине

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:48
Жапаров побеждает с 79,27% голосов, окончательные итоги ЦИК Кыргызстана объявит до 24 января
-
10:50
Навальный анонсировал возвращение в Россию
-
10:19
Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть
-
15:16
Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране
-
14:55
Трамп назвал импичмент "охотой на ведьм": это вызовет ужасный гнев
- 14:48
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:17
Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер
-
13:15
Шмыгаль предложил поддержать пользователей электроотопления субсидиями
-
12:23
Цены на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского
-
11:21
США готовят новые санкции против Северного потока-2 – СМИ
-
14:24
Инфляция за 2020 год составила 5% - Минэкономики
- 14:17
-
-
Популярное в рубрике
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
06:41
На Ривненщине 19-летний водитель насмерть сбил двух пешеходов
-
08:21
Фургон сбил подростков на Житомирщине, есть погибший
-
09:04
На Прикарпатье сделали редкие снимки рыси в природе
-
07:58
В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок
-
07:14
В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован
- 06:41
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
08:21
Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
-
09:12
На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
-
08:37
В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
-
08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
-
09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
- 08:21