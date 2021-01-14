ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", - говорится в сообщении ВОЗ.

Новый британский штамм коронавируса обнаружили уже в 50 регионах мира, сообщают западные СМИ, не указывая, о каких именно частях идет речь. В то же время, южноафриканский штамм распространяется на 20 территориях, а в Японии есть своя, третья, разновидность коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 92 млн человек, умерло более 1,9 млн.

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