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Жапаров побеждает с 79,27% голосов, окончательные итоги ЦИК Кыргызстана объявит до 24 января

14.01.2021 / 14:48
После обработки 99% бюллетеней на досрочных выборах президента Кыргызстана с 79,27% голосов побеждает кандидат Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после беспорядков осенью 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявит официальные итоги голосования до конца следующей недели, 24 января. Кандидаты, не согласные с результатами голосования, могут оспорить их в течение 14 дней после дня проведения выборов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центризбиркома 13 января.

По данным, опубликованным на сайте ЦИК Кыргызстана 13 января, в Центризбирком поступили протоколы ручного подсчета голосов с 2 тыс. 450 избирательных участков, Жапаров набрал 79,27% голосов. Второе место на выборах занял оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,74% голосов. Третье место с 2,35% - предприниматель Бабур Тольбаев.

Остальные кандидаты не смогли набрать больше 2% голосов. "Против всех" на выборах президента проголосовали 1,34% избирателей.

Всего за пост президента Кыргызстана на досрочных выборах, которые прошли 10 января, боролись 17 кандидатов. В окончательные списки избирателей, сформированных перед выборами, вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека, явка избирателей составила более 39%.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Кыргызстане в воскресенье прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 99% бюллетеней за президентскую форму правления в республике проголосовали 81,49% избирателей, 10,92% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".

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Кыргызстан, Жапаров
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