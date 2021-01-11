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Импичмент Трампу: когда может начаться процесс

11.01.2021 / 13:51
Конгрессмен-демократ Джим Клайберн заявил, что в Соединенных Штатах статьи для импичмента действующего президента Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей на предстоящей неделе. А именно 12 или 13 января.

Конгрессмен-демократ Джим Клайберн заявил, что в Соединенных Штатах статьи для импичмента действующего президента Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей на предстоящей неделе. А именно 12 или 13 января.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Статьи могут быть представлены во вторник или среду, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе", - заявил конгрессмен.

Напомним, ранее действующий вице-президент США Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов.

Так, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Однако поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе.

Ранее член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Источник

США, импичмент, Трамп
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