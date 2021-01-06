Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - сказал он.

По его словам, соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

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