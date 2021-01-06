Прошлый год в Киеве оказался самым теплым за 140 лет

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,9°С, что на 3,2°С превышает климатическую норму, и таким образом он оказался рекордным с 1881 года», - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, 11 месяцев года имели существенное превышение среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который оказался холоднее климатической нормы. Особенно отличились январь, февраль, март, которые имели самые высокие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 6,4°С, 6,7°С, 5,8°С.

Отмечается, что самым холодным было 7 декабря - минус 9,5°С, самым знойным - 1 сентября, когда температура в тени достигла +34,7°С.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте - 12, сообщили в обсерватории.

Осадков на проспекте Науки 37, выпало 580 мм, что соответствует 89% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - более двух месячных норм в мае и октябре, а в июле и августе их количество не превысило половины климатической нормы, добавили метеорологи.

Как сообщалось, осенью 2020 года в столице зафиксировали шесть температурных рекордов.

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