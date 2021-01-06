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Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

06.01.2021 / 16:49
АО "Укрзализныця" (УЗ) обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиления карантина, которое планируется с 8 по 24 января, сообщила пресс-служба УЗ 5 января.

Компания также отметила, что обеспечит все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров во время поездок.

"Призываем пассажиров обязательно соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник

Укрзализныця, локдаун
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