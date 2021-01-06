Ж/д сообщение во время январского "локдауна" будет полностью обеспечено – "УЗ"

Компания также отметила, что обеспечит все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров во время поездок.

"Призываем пассажиров обязательно соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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