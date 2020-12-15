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18:12
Минюст США интересуется работой Хантера Байдена в Burisma – AP
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17:59
Продление чрезвычайного положения из-за COVID-19: Словакия изменит Конституцию
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16:47
США одобрили использование вакцины Pfizer. Вакцинация уже началась
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14:21
Возле Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, есть пострадавшие
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12:48
В Вашингтоне прошли акции сторонников и противников Трампа, есть пострадавшие
- 18:12
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09:43
Правительство увеличило "ковидный" фонд на 6 миллиардов
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05:53
Комитет поддержал Бюджет-2021
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15:54
Всемирный банк выделит Украине 300 миллионов долларов
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13:50
НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд
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10:23
Прирост инфляции в ноябре был выше, чем ожидал Нацбанк – Шевченко
- 09:43
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14:01
Полиция Киевщины рекомендует "переобуться" - за сутки произошло 72 ДТП
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08:50
На востоке Турции снег заблокировал 13 дорог
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09:49
В супермаркете Гааги произошла резня, нападающий ранил двух человек
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11:10
В джунглях Амазонии нашли тысячи доисторических рисунков
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09:01
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке
- 14:01
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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08:45
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
- 08:58