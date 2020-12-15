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Правительство увеличило "ковидный" фонд на 6 миллиардов

15.12.2020 / 09:43
Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил 6 миллиардов гривен расходов госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В ведомстве сообщают, что 6 миллиардов перераспределили "за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств".

Напомним: ранее сообщалось, что Фонд борьбы с коронавируса с общим фондом в 66 миллиардов гривен использовано уже на 69%.

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коронавирус, Минфин
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