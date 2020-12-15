Венедиктова вошла в группу прокуроров по делам "Привата"

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в соцсети.

"Я убеждена, что дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время", - сообщает она.

Венедиктова также отметила, что был проведен ряд встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ по расследованию дел, связанных с группой "Приват".

Напомним: в ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выведении многомиллиардных средств из Приватбанка до его национализации.

Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятие решений.

1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений в деле Приватбанка.

В декабре Сытник заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему нардепов пытается повлиять на расследование дела Приватбанка.

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