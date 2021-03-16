Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Соответствующее заявление она сделала 15 марта в Facebook.

"8 миллиардов грн - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают главу правления в совершении этого преступления", – отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что в 2015 году Национальный банк Украины по собственной инициативе осуществил проверку 20-ти крупнейших банков Украины и в том числе, конечно, самого большого - "Приватбанка".

"В ходе проведения указанной проверки выяснилось, что необходимая сумма докапитализации банка составляет (на минуточку) 113,1 миллиардов грн. Если коротко и не вдаваясь в сложные подробности, основная и базовая причина "заболеваемости" учреждения заключалась в том, что, по мнению специалистов из НБУ, 90% кредитного портфеля находилось под риском из-за того, что эти кредиты были выданы лицам, которые тесно связаны с бывшими владельцами банка", - подчеркнула генеральный прокурор.

Она сообщила, что 16 декабря 2016 года бывшие владельцы банка обратились с соответствующим письмом в официально установленном порядке к Премьер-министру Украины с просьбой принять положительное решение силами КМУ о приобретении акций "Приватбанка" государством.

"Таким образом, Глава правления, заместитель главы правления-руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка хорошо понимали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потеряно. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица "Приватбанка" приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги "Приватбанка" теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD", - заявила Венедиктова.

Она добавила, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов "задним числом" до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

"Кроме эпизода, указанного выше, детективы и прокуроры уже сообщили Главе правления о подозрении в растрате денежных средств "Приватбанка" путем противоправного начисления и выплаты 16.12.2016 необоснованной дополнительной премии (индексированной комиссии) в пользу связанного с банком юридического лица - ЗАО "СК Ингосстрах ". Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связи "Приватбанка" и "СК Ингосстрах". – подчеркнула генеральный прокурор.

Она также сообщила, что участие других лиц, причастных к этим и другим преступлениям, в рамках расследования уголовных производств с орбиты "Приватбанка" внимательно исследуется соответствующими правоохранительными органами.

"Будут выводы - будут новые обвинения. По-прежнему наш лозунг не изменился - никакой политики, сухой уголовно-процессуальный прагматизм", - резюмировала Венедиктова.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщают, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "ПриватБанк" тогдашний глава правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долларов США (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "ПриватБанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

В НАБУ подчеркивают, что указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента "ПриватБанка", который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

"Всего на сегодняшний день к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший глава правления "ПриватБанка", два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-глава "ПриватБанка" является подозреваемым в обоих эпизодах", - сообщают в НАБУ.

Как сообщалось, 23 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства ПриватБанка в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Речь шла об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

25 февраля бывший первый заместитель главы правления государственного ПриватБанка (Киев) Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

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