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Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

15.12.2020 / 09:02
Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря
С 19 декабря в Украине немного изменятся ограничения в работе учреждений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Об этом свидетельствует сообщение Кабмина

Новые ограничения запрещают:

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Также в Кабмине отметили, что сохраняется ряд запретов, ранее действовавшие в "оранжевой зоне".

Напомним: 9 декабря Кабмин анонсировал полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ, однако соответствующее постановление пока не принято.

Также правительство продолжило общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин
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