На Буковине верующим УПЦ удалось отстоять храм от вооруженного захвата ПЦУ

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12:48
В Вашингтоне прошли акции сторонников и противников Трампа, есть пострадавшие
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10:54
Германия вводит жесткий локдаун до 10 января
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10:23
Навального пытались повторно отравить в больнице Омска - Times
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14:52
Совет ЕС рассмотрит продление санкций против РФ из-за агрессии в Украине - Меркель
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13:19
Санду официально признана новым президентом Молдавии
- 12:48
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13:50
НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд
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10:23
Прирост инфляции в ноябре был выше, чем ожидал Нацбанк – Шевченко
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15:23
Из COVID-фонда уже использовали 45,4 миллиарда - Минфин
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10:23
Приватбанк судится с банком в Израиле из-за Коломойского и 600 миллионов долларов
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09:42
Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро "короназайма"
- 13:50
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08:50
На востоке Турции снег заблокировал 13 дорог
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09:49
В супермаркете Гааги произошла резня, нападающий ранил двух человек
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11:10
В джунглях Амазонии нашли тысячи доисторических рисунков
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09:01
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке
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09:01
В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные
- 08:50
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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08:45
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
- 08:58