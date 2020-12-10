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Виктор Медведчук: Отказываясь от производства российской вакцины, украинская власть лишает миллионы украинцев защиты от чумы ХХІ века

10.12.2020 / 21:00
Действующая украинская власть продолжает принципиально игнорировать возможность производства российской вакцины от коронавируса на территории Украины. Тем самым она подвергает серьезным сомнениям свои публичные декларации о желании побороть пандемию. Более того, всеми своими действиями она показывает, что в угоду заокеанским хозяевам и не собирается этого делать.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По словам политика, все действия украинской власти показывают, что она абсолютно не заинтересована в том, чтобы побороть пандемию коронавируса в стране.

«Я являюсь в этом вопросе оптимистом и реалистом одновременно. Потому что знаю, в каких реалиях мы сегодня живем. Я имею в виду и украинский политикум, и, самое главное, отношение украинской власти к этому вопросу. Потому что, по сути, тут не может быть альтернативы со стороны власти или политиков в вопросе того, надо ли бороться с коронавирусом, надо ли защищать граждан Украины от этого страшного заболевания, которое по праву уже названо чумой XXI века и от которого страдают практически все страны мира. И возникает вопрос: власть заинтересована в том, чтобы действительно сегодня обезопасить своих граждан от этого заболевания, или это всё разговоры?» – сказал Виктор Медведчук.

Политик также напомнил, что после его успешных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российской вакцины в Украину покупать ее нашей стране запретило посольство США.

«После того как я встретился с президентом России Путиным в начале октября и договорился, было получено добро от руководителя Российской Федерации на поставку вакцины "Спутник V", которая уже была зарегистрирована, в Украину. Власть проигнорировала это предложение, более того, за нашу власть ответила временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине. То есть просто сказала, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Все. Власть промолчала, молча взяла под козырек», – добавил народный депутат Украины.

Председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» подчеркнул, что, в отличие от действующей власти, не собирается обращать внимание на окрики из посольства США, а будет последовательно отстаивать интересы украинского народа и его право защититься от пандемии с помощью российской вакцины.

«Тысячи обращений были ко мне – и со стороны общественных организаций, и со стороны научно-исследовательских центров. Они все сводились к тому, что, учитывая, что эта вакцина зарегистрирована, более того, учитывая, что фактически с 5 декабря началась массовая вакцинация в России, эту вакцину надо закупать или ее надо производить. Так вот, на следующей встрече с господином Путиным я обсудил вопрос производства. Мы потом создали рабочую группу вместе с РФПИ, Дмитриевым. С центром Гамалеи, академиком Гинзбургом. И наши люди искали и площадку, и возможности передачи как технологии, так и сырья в виде клеточной линии. И вот фактически позавчера завершилась эта работа рабочей группы, заинтересованных ведомств, которые сказали однозначно: производство вакцины "Спутник V" на территории Украины возможно, указали конкретную промышленно-производственную базу – компанию "Біолік", где это может происходить», – рассказал Виктор Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, как на эту проведенную важную работу реагирует власть.

«…Реакции, естественно, за вот эти два дня от власти нет, но я примерно догадываюсь. Я хочу ошибиться, но я догадываюсь, какой будет реакция власти. И это при этом, что на сегодняшний день Украина не имеет контрактов на поставки другой вакцины», – отметил Виктор Медведчук.

вакцина, Медведчук
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