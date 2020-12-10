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Генпрокуратура прекратила преследовать бывших украинских судей в Крыму

10.12.2020 / 19:47
Генпрокуратура Украины приостановила ряд уголовных дел, касающихся бывших судей, работавших в Крыму и перешедших на сторону РФ в 2014 году.

В частности приостановлены уголовные дела бывшего председателя Хозяйственного суда Крыма Сергея Лазарева (после перехода на сторону РФ работает председателем 21-го апелляционного арбитражного суда Севастополя) и судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда Олега Латынина (после перехода на сторону РФ возглавил Арбитражный суд Республики Крым).

Ранее сетевые издания Voenkor.info и Сегодня.ру сообщали о захвате боевиками «ДНР» во время боев за Иловайск архивных документов СБУ, в которых Сергей Лазарев значился как тайный агент спецслужбы, использующий псевдоним «Сергеев». В тех же документах обнаружили учетные карточки Олега Латынина и его брата Юрия. Эти публикации в СМИ не помешали Лазареву и братьям Латыниным встроиться в судебную систему РФ и занять в ней высокие посты.

Несмотря на то, что в июне 2015 года ГПУ открыла уголовное производство в отношении 276 судей из Крыма, обвиненных в госизмене по ч. 1 ст. 111 УК Украины, Олегу Латынину вместе с братом Юрием (судьей в Верховном суде Республики Крым) до 2017 года удавалось числиться в судебной системе Украины и пользоваться всеми положенными статусу благами и привилегиями. В дальнейшем Латынин был выведен из-под уголовного преследования и отделался увольнением из судебной системы Украины с формулировкой «за нарушение судейской этики».

Редакция выражает недоумение относительно избирательного подхода к преследованию судей-изменников: почему одних заслуженно карают, а других незаслуженно прощают?

судьи, прокуратура, Крым
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