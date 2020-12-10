В Соломенском райсуде отключили отопление, а глава ВС тратит 0,5 млрд на ремонты кабинетов

Об этом сообщается на странице Соломенского райсуда в соцсети Фейсбук.

Сложившаяся ситуация возмущает служителей Фемиды, так как в это время глава Верховного суда (ВС) Валентина Данишевская тратит немалые средства на ремонты кабинетов, говорится в сообщении телеграмм-канала "Под мантией".

"В Соломенском районном суде города Киева остановили осуществление правосудия из-за отсутствия отопления, что вызвано неоплатой счетов. Валя Данишевская, которая все еще глава ВС, оплачивает ремонты кабинетов на сумму 0,5 млрд грн. Еще она закупила блокнотов с эмблемой ВС на 2021 год. Вопрос к Колхознице: совесть не мучает, когда в глаза судьям первой инстанции и апелляции смотришь?" - резюмируют авторы поста.